En eğlenceli kitap fuarı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çocukların kitap okuma alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. 20 Şubat'a kadar açık kalacak olan fuarda yazarların katılacağı söyleşiler ile çocuklar için çizgi film, müzikal oyun gibi birçok etkinlik de yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep ile Hasan Kalyoncu üniversitelerinin iş birliğinde düzenlenen fuar açılışına Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Türkay Dereli, protokol üyeleri ve çocuklar katıldı.

Açılışta konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Dinimizin ilk emri okudur. Bu nedenle daha çok okumamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz, 'iki günü bir olan ziyandadır' diyor. Onun için daha çok okuyacağız, öğreneceğiz. Buna kitap fuarları vesile oluyor. İlk kitap fuarımızı geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik ve gerçekten çok verimli, başarılı geçti. Kitap fuarımız, çeşitli eğlencelerle devam edecek. Çocuklarımıza hem kitap okumayı teşvik ediyor hem de eğlendirirken öğretmeyi hedefledik. İnşallah bu konuda muvaffak oluruz" dedi.

Fuarda 70 yayınevinin stant açtığını bildiren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Fuara 18 yazarımız katılacak. Aynı zamanda çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için müzikal çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, sinema gösterimleri gibi etkinliklerle çocuklarımıza hem kitap okumayı sevdireceğiz hem de onların eğlenerek öğrenmelerini sağlamış olacağız" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Türkiye'nin en güzel kongre merkezlerinden birinde bu kış gününde üşümeden çok iyi şartlarda kitap fuarı yapmak her şehre nasip olmaz. Hamdolsun Gaziantep'in ve Şahinbey'in böyle bir imkanı var. İnşallah bu kitap fuarlarından yaz demeden kış demeden olabildiğince istifade edeceğiz. Kaymakamlarımızın organizesinde olabildiğince çok öğrencinin ziyaret etmesini sağlayacağız. Kitaba erişim noktasında Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde çok güzel bir projeyle bütün okullarımızda kütüphaneler kuruldu. 'Ben okuyorum Gaziantep okuyor' kampanyasıyla gerek valiliğimiz gerek büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz gibi bütün kurum ve kuruluşlar olabildiğince kitap temin etti. Ama kitabı fuarda gezerek yazarıyla tanışarak, satın alarak, ona vakit harcayarak temin edilmesi bence en kıymetlisidir. Bu açıdan da kitap fuarlarını önemsiyoruz" dedi.