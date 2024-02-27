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Giriş Tarihi: 28.2.2024

En fazla kanser türü 75 yaş üstünde görülüyor

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En fazla kanser türü 75 yaş üstünde görülüyor
İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'nca yürütülen bir araştırmada, en çok kanser türünün görüldüğü yaş grubu belirlendi. Araştırma, tüm kanser türlerinin üçte birinin 75 yaş üzerinde teşhis edildiğini gösterdi. Ancak araştırmada, yaşlılıkta insanları etkileyen kanser türlerinin, gençleri etkileyenlere kıyasla farklı organları etkileme eğiliminde ve altta yatan nedenlerinin farklı olduğu görüldü. Surrey Üniversitesi'nden klinik onkolog Dr. Carla Perna, belirli bir genetik mutasyon taşıyan insanların çok daha erken dönemde kansere yakalanma eğiliminde olduğunu belirtti. Perna, 75 yaş üstü insanları etkileyen kanserlerin ise hücrelerimizin yaşlanmasıyla ve yaşam tarzına bağlı hasarın yaşam boyu birikmesiyle ilişkili olduğunu kaydetti.
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En fazla kanser türü 75 yaş üstünde görülüyor
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