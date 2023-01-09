En genç vekil, saplantılı şahıstan şikâyetçi oldu

TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip AK Partili Rümeysa Kadak'ın (27) mailine Mustafa A. isimli bir kişiden mesajlar gelmeye başladı. Mesajlarda, genç vekil için satın aldığı ve göndereceği çikolata, çiçek fotoğrafları ve aşk ilanı yer alıyordu. Mailleri dikkate almayan genç vekil, 11 Aralık'ta büyük bir şok yaşadı. Mustafa A., Meclis kapısına gelip Kadak ile görüşmek istedi. Vekilin danışmanının engellemesi üzerine e-posta göndermeyi artıran Mustafa A., genç vekili rahatsız etmeye sürdürdü.Kadak şahıstan şikâyetçi olarak, korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını ifade etti. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.