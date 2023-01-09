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Giriş Tarihi: 10.1.2023

En genç vekil, saplantılı şahıstan şikâyetçi oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
En genç vekil, saplantılı şahıstan şikâyetçi oldu
TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip AK Partili Rümeysa Kadak'ın (27) mailine Mustafa A. isimli bir kişiden mesajlar gelmeye başladı. Mesajlarda, genç vekil için satın aldığı ve göndereceği çikolata, çiçek fotoğrafları ve aşk ilanı yer alıyordu. Mailleri dikkate almayan genç vekil, 11 Aralık'ta büyük bir şok yaşadı. Mustafa A., Meclis kapısına gelip Kadak ile görüşmek istedi. Vekilin danışmanının engellemesi üzerine e-posta göndermeyi artıran Mustafa A., genç vekili rahatsız etmeye sürdürdü.
Kadak şahıstan şikâyetçi olarak, korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını ifade etti. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.

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En genç vekil, saplantılı şahıstan şikâyetçi oldu
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