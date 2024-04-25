En güzel ezan için yarıştılar

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan mesleki yarışmalardan olan Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 7'nci Bölge Finali, Burdur'da yapıldı. Burdur Necip Fazıl Konferans ve Sergi Salonu'ndaki yarışmada Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Konya'dan ortaokullar seviyesinde 9, liseler seviyesinde ise 8 öğrenci dereceye girebilmek için yarıştı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda ortaokullar seviyesinde Antalya Şehit Volkan Canöz İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ümit Tayfur Mutlu birinci, Konya Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Sancıoğlu ikinci, Konya Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hüseyin Efe Ceylan üçüncü oldu. Liseler seviyesinde ise Konya İmam Hatip Lisesi'nden Tahir Küçükvan birinci oldu.