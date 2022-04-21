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Giriş Tarihi: 22.4.2022

En güzel ezanı Türk imamlar okudu

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
En güzel ezanı Türk imamlar okudu

Suudi Arabistan’da düzenlenen ‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda, Türk imam hatipler okudukları ezanla dinleyenleri mest etti. Yarışmada Sivas Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinci, Alpcan Çelik ise ikinci oldu

Suudi Arabistan'daki bir televizyon kanalında gerçekleştirilen "Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'na" Türk imamlar Muhsin Kara ve Alpcan Çelik damga vurdu. 80 ülkeden 42 bin kişinin başvurduğu yarışmada, Türkiye'yi Sivas Şarkışla Ravza Camii İmamı Muhsin Kara (29) ile İstanbul Sarıyer'deki Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmamı Alpcan Çelik (29) temsil etti. İmam Muhsin Kara muhteşem ezan okuyuşuyla jüri üyelerini gözyaşlarına boğarken, imam Alpcan Çelik ise sesiyle dinleyenleri mest etti. Finale kalmayı başaran Türk imamlardan Muhsin Kara birinci, Alpcan Çelik ise ikinci oldu. Muhsin Kara 2 milyon Suudi Riyali (7 milyon 835 bin lira) ödül kazanırken ikinci olan Alpcan Çelik 1 milyon riyal (3 milyon 917 bin lira) ile ödüllendirildi.

'DUAM KABUL OLDU'
Yarışmada birinci olan imam Muhsin Kara, "Ülkeme bu başarıyı getirdiğim için çok mutluyum. Daha çok hizmet etmek için vesile olacak. Hayalim gençlere ezanı sevdirmek. Ben musiki ile ilgileniyorum. Bu yarışmaya 2019'da başvuru yaptık ama araya pandemi girdi.



42 bin kişi arasından 18 kişi bu yıl davet edildi. Finale kadar toplam dört kez ezan okudum. Birinci olunca Suudi Arabistan Kralı tekrar ezan okumamı istedi. Muhayyer kürdi makamında ezan okuyarak birinci oldum. Daha önce bu makamla iyi bir derece almak için dua etmiştim. Ve duam kabul oldu. Tarif edilemez bir duygu" diye konuştu. Yurda dönen Kara, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan, başarısından dolayı tebrik ettiği Kara'ya çeşitli ödüller verdi. Alpcan Çelik ise şunları söyledi:



"Makamların babası olarak adlandırılan rast makamıyla ikinci oldum. Jüri, 'Türkiye'de okunan ezanı çok beğendiklerini, bunun için bile Türkiye'de yaşayabileceklerini' belirtti. Cenab-ı Allah bu sesi, nefesi vermeye devam ettiği sürece onun yolunda sesimizi kullanmaya ve yarışmalara katılmaya devam edeceğiz" dedi. Ayasofya'da 4 ay müezzinlik yaptıktan sonra Edirne Selimiye Camii'nde görev alan ve son iki yıldır da Sarıyer Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi olan Alpcan Çelik, 2014'te Hırvatistan Zagreb'deki yarışmada Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birincilik elde etmişti.




ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Kara ile telefonda görüştü. Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah" dedi. Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi. Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım" diye konuştu.

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En güzel ezanı Türk imamlar okudu
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