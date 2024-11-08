En güzel farkındalık

Organ bağışının önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte sağlık müdürlüğü çalışanları paddle board (SUP) ile denize açıldı. Falezler bölgesine farkındalık turu gerçekleştirdiler. Etkinlik sırasında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botu da güvenlik amaçlı olarak katılımcılara eşlik etti.

ORGAN BAĞIŞI BİLİNCİNİN ARTIRMALIYIZ

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan bu etkinlik ile amaçlarının toplumda organ bağışı bilincini güçlendirmek olduğunu söyledi. Etkinlik alanımızda kurulacak olan stantta, organ bağışının önemini anlatmak olduğunu da belirten Prof. Dr. Özkan, "Organ bağışı sayısını arttırmak ve halkın organ bağış bilincini geliştirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla broşürler dağıtılıp, organ bağışçısı olmak isteyenler kişilere hem bağış konusunda hem de bilgi almak istedikleri konularda yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 37 BİN KİŞİ ACIL ORGAN BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı verilere göre, acil böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 25 bin 449, karaciğer nakli bekleyen hasta sayısı 3 bin, kalp nakli bekleyen hasta sayısı bin 600, akciğer nakli bekleyen hasta sayısı 350, pankreas nakli bekleyen hasta sayısı 377 ve kornea nakli bekleyen hasta sayısı 5 bin 119'dur olduğu bu rakamların her gün her saat arttığına dikkat çekildi.