En hüzünlü doğum günü

İzmir'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Yunus Yılmaz'ın (32) bıçakla saldırıp öldürdüğü İlayda Alkan'ın (20) olayda yaralanan annesi Oya Tarhan (45), kızının Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününe denk gelen doğum gününü, ziyaret ettiği mezarı başında 'Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz' yazılı pastayla kutladı. Sadece acı hissettiğini belirten Tarhan, adaletin yerini bulmasını beklediğini belirtip, "Kızım, sağ olsaydı 21 yaşına girecekti ama hep 20 yaşında kalacak onun sayesinde. Sadece beni değil koca bir aileyi diri diri mezara gömdü. Adalet yerini bulacak" dedi.Olay, 8 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Konak üstgeçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekânından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Annekız, bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.