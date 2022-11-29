Haberler Yaşam Haberleri En İyi Aksiyon Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli En İyi Aksiyon ve Savaş Oyunları Listesi
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:29 Son Güncelleme: 29.11.2022 14:30

En İyi Aksiyon Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli En İyi Aksiyon ve Savaş Oyunları Listesi

En iyi aksiyon oyunları PC de oynayabilmek için yeterli oyun kapasiteniz varsa aksiyon severler olarak bu yazımıza bayılacaksınız. Oyunlar arasında en çok tercih edilenlerden biri de en iyi hikayeli savaş oyunları olarak karşımıza çıkar. Aksiyon oyunları en sevilen oyun kategorisinden biri olduğu için mobil en iyi savaş oyunları da oyun tutkunlarının aradığı konulardan biridir. Aksiyon savaş Oyunları PC ve mobil içeriklerini sizin için yazımızın devamında detaylı olarak listeledik.

En İyi Aksiyon Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli En İyi Aksiyon ve Savaş Oyunları Listesi

En iyi aksiyon oyunları PC de oynamak sizin için de keyifli bir zaman geçirme aktivitesi ise bu yazımızda sizin için hazırladığımız oyunlara mutlaka göz atmalısınız. Hem en iyi hikayeli savaş oyunları hem de mobil en iyi savaş oyunları bulunan listemiz son dönemlerin popüler oyunları ile karşımıza çıkmakta. Aksiyon savaş Oyunları PC seçeneklerini hem tüm dünyada kabul gören ve çok sevilen oyunlardan hem de zamanın su gibi akıp gideceği oyunlardan seçerek hazırladık. Siz de aksiyon oyunu tutkunlarından biriyseniz yazımızın devamına geçelim.

En iyi aksiyon oyunları PC

Oyun oynamak için en çok tercih edilen araçlardan biri bilgisayardır. Günlük hayatımızda da sık sık elimizin altında olması kaliteli zaman geçirmek ya da oyun oynamak için de bilgisayarı tercih etmemize sebep olur. Oynarken keyif alacağınız en iyi aksiyon oyunları listemiz;

  • Watch Dogs: Legion
  • Marvel's Avengers
  • Far Cry 6
  • Deathloop
  • Elden Ring
  • Halo Infinite
  • Metro Exodus

En İyi Hikayeli Savaş Oyunları

Aksiyon oyunlarını seviyorsanız ama yine de oyunun hikayeli olmasını ve hikayenin sizi alıp götürmesini istiyorsanız sizin için hikayeli savaş oyunları listemizi de hazırladık;

  • Marvel's Spider – Man
  • Final Fantasy VII Remake
  • Uncharted 4: A Thief's End
  • Call Of Duty: Modern Warfare
  • God of War

Mobil En İyi Savaş Oyunları

Günümüzde bilgisayar yerine oyunlar için tercih edilen bir diğer araç ise telefondur. Gün içinde en çok zaman geçirdiğimiz elektronik alet olan telefon ile de oynanabilecek, savaş ve aksiyon dolu, sizi bağımlı hale getirecek oyunların listesini yine sizler için hazırladık. Mobil en iyi savaş oyunları listesi;

  • World War Heroes: WW2 FPS
  • Shadowgun War Games
  • PUBG
  • Afterpulse
  • Buller Force

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En İyi Aksiyon Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli En İyi Aksiyon ve Savaş Oyunları Listesi
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