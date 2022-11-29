En İyi Aksiyon Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli En İyi Aksiyon ve Savaş Oyunları Listesi

En iyi aksiyon oyunları PC de oynamak sizin için de keyifli bir zaman geçirme aktivitesi ise bu yazımızda sizin için hazırladığımız oyunlara mutlaka göz atmalısınız. Hem en iyi hikayeli savaş oyunları hem de mobil en iyi savaş oyunları bulunan listemiz son dönemlerin popüler oyunları ile karşımıza çıkmakta. Aksiyon savaş Oyunları PC seçeneklerini hem tüm dünyada kabul gören ve çok sevilen oyunlardan hem de zamanın su gibi akıp gideceği oyunlardan seçerek hazırladık. Siz de aksiyon oyunu tutkunlarından biriyseniz yazımızın devamına geçelim.

En iyi aksiyon oyunları PC

Oyun oynamak için en çok tercih edilen araçlardan biri bilgisayardır. Günlük hayatımızda da sık sık elimizin altında olması kaliteli zaman geçirmek ya da oyun oynamak için de bilgisayarı tercih etmemize sebep olur. Oynarken keyif alacağınız en iyi aksiyon oyunları listemiz;

Watch Dogs: Legion

Marvel's Avengers

Far Cry 6

Deathloop

Elden Ring

Halo Infinite

Metro Exodus

En İyi Hikayeli Savaş Oyunları

Aksiyon oyunlarını seviyorsanız ama yine de oyunun hikayeli olmasını ve hikayenin sizi alıp götürmesini istiyorsanız sizin için hikayeli savaş oyunları listemizi de hazırladık;

Marvel's Spider – Man

Final Fantasy VII Remake

Uncharted 4: A Thief's End

Call Of Duty: Modern Warfare

God of War

Mobil En İyi Savaş Oyunları

Günümüzde bilgisayar yerine oyunlar için tercih edilen bir diğer araç ise telefondur. Gün içinde en çok zaman geçirdiğimiz elektronik alet olan telefon ile de oynanabilecek, savaş ve aksiyon dolu, sizi bağımlı hale getirecek oyunların listesini yine sizler için hazırladık. Mobil en iyi savaş oyunları listesi;