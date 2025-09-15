Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi bünyesinde 8 öğrenciden kurulu "Bozok Roket Takımı", TEKNOFEST lise kategorisinde mücadele edebilmek için roket geliştirdi. Yarışmada, yer istasyonuyla kesintisiz iletişim kurabilen "Çetin 03" isimli roket, irtifa, enlem, boylam, ivme ve sistem durumu verilerini düzenli olarak iletebildiği gibi görevlerini de başarılı bir şekilde tamamlayarak birinci oldu. Okulun proje koordinatörü Selçuk Özel, TEKNOFEST Roket Yarışması'nın finalinin 5 Eylül'de Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştiğini söyledi. Lise kategorisinde mücadele eden 25 takımın içerisinde öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attığını aktaran Özel, "Roket yarışmada 9 bin 445 fit yüksekliğe çıktı. Yere başarıyla inmesinin ardından heyecan dolu anlar yaşadık. Biz kendimizi de o yüksekliğe çıkmış gibi hissettik. Çok farklı ve güzel bir duygu. Her gencin ve öğretmenin tatması gereken bir duygu" diye konuştu.TEKNOFEST'in gelecek nesiller için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özel, "Ülkemize katma değer katacak mühendislere çok ciddi ihtiyaç var. En iyi mühendisler TEKNOFEST'le yetişiyor. Gelecekte mühendis olmak isteyen her öğrencinin bu yarışmalarda mücadele etmesini tavsiye ediyorum. Çok fazla geliştiriyor" diye konuştu. 11. sınıf öğrencisi Şahin Soylu da yarışmaya 3 yıl boyunca hazırlandıklarını anlattı. Soylu, deneyimlerine özgün tasarımlar eklediklerini ve bu şekilde robotu tasarladıklarını dile getirdi. Soylu, "TEKNOFEST'i diğer uluslararası yarışmalardan ayıran şeyin, insanı geliştirmeye yönelik olması önemli. İnsanları girişime yönlendirmesi, takım olmayı öğretmesi gibi etkileri var. Rekabetçi ortamda kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz" dedi.