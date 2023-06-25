En küçük ve en yaşlı hacı adayları buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 yılı Hac Organizasyonu kapsamında Türkiye'den 88 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlıları olan 99 yaşındaki Rızkiye Tanrıverdi, Ayşi Görgün, Yasin Sakat ile en küçük hacı adayı 2 aylık bebek Mehmet Salih Bayram ile buluştu.Hac döneminde yaşanan güzel anılardan birinin de en yaşlı hacı adaylarıyla en küçük hacı adayını buluşturmak olduğunu belirtti Erbaş, "Cenab-ı Hak, sağlık ve sıhhat içerisinde kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin. Sağlıklı bir şekilde Arafat'a çıkmayı, vakfelerini yapmayı ve Arafat sonrası tavaflarını ve saylarını yaparak haclarını tamamlamayı kendilerine nasip eylesin. Cenab-ı Hak, bu seneki hacda yaşadığımız güzellikleri dergâhı uluhiyetinde kabul eylesin diyorum" şeklinde konuştu. Minik Mehmet Salih'i kucaklarına alarak seven Erbaş ve eşi Seher Erbaş, 99 yaşındaki hacı adaylarıyla da sohbet etti.Hacı adayı Yasin Sakat, 2020'de hac kurasının çıktığını ancak salgın nedeniyle gelemediğini dile getirerek, "5 yıldır kuranın çıkmasını bekliyordum, ismim çıkınca çok heyecanlandım. 99 yaşında hacca geldim ve Allah nasip etti ayaküstünde tavaf ettim. Allah hepimize Arafat'a çıkmayı nasip etsin" dedi. Rızkiye Tanrıverdi ise 14 yıldır beklediğini ifade ederek, hacca geldiği için çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu kaydetti.Mehmet Salih bebeğin annesi Sultan Bayram ise, hac kurasına bu sene yazıldıklarını belirterek, "Allah bize gelmeyi nasip etti çok şükür, çok güzel bir duygu. Böyle bir karşılamayı da beklemiyorduk" derken, baba İsmail Bayram "1 yıl önce evlendik. Bebeğimizin nasibiymiş ki hemen hacca geldik. Bize ilk başta 'Bebeğinizle zorlanacaksınız' dediler ama Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aslında bebeğimiz bize kolaylık sağladı. Çok kişi bize burada yardımcı olmaya çalışıyor" diye konuştu.Buluşmaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaklaşık 90 bine yakın Türk hacı adayının günlük yemeklerini hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke mutfağını ziyaret etti.Hacı adayları için sabah kahvaltısı, öğle kumanyası, akşam yemeği ve Arafat kumanyasının hazırlandığı mutfağı ve depolarını gezen Erbaş, incelemelerde bulunarak bilgi aldı.Erbaş, mutfakta çalışan personele de teşekkür etti.