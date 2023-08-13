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Giriş Tarihi: 13.8.2023 13:13

En mutlu günleri en acı günlerine dönüştü

Samsun'da evinin önünde yapılan oğlunun düğün töreni sırasında düğün yerini aydınlatmak için elektrik direğine çıkıp lamba takmak isteyen bir kişi, elektrik akımına kapılarak yere düşüp hayatını kaybetti.

İHA
En mutlu günleri en acı günlerine dönüştü
Olay, Alaçam ilçesinin Taşkelik Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İrfan Bozkurt (50), oğlu Gürkan'ın evlerinin önünde yapılan düğün töreni sırasında daha iyi aydınlatsın diye elektrik direğine çıkarak projektör takmak istedi. Elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası İrfan Bozkurt, davetlilerin gözleri önünde direkten yere düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ambulansla Samsun'daki hastaneye götürülmek istenilen Bozkurt, yolda kalp krizi geçirince Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. İrfan Bozkurt burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İrfan Bozkurt'un ölümü yakınlarını gözyaşına boğdu. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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En mutlu günleri en acı günlerine dönüştü
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