Haberler Yaşam Haberleri En mutlu günleri zehir oldu! Mardin'deki düğünde çıkan kavgada silahlar konuştu
Giriş Tarihi: 25.5.2023 01:55

En mutlu günleri zehir oldu! Mardin'deki düğünde çıkan kavgada silahlar konuştu

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 11 kişi yaralandı.

AA
En mutlu günleri zehir oldu! Mardin’deki düğünde çıkan kavgada silahlar konuştu

Bahçebaşı Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde, aralarında husumet bulunan Acu ve Çavuşoğlu aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Masa, sandalye ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisler tarafından sona erdirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 10'u Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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En mutlu günleri zehir oldu! Mardin'deki düğünde çıkan kavgada silahlar konuştu
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