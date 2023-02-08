En sıcak destek

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Giriş Tarihi: 9.2.2023

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Edirne’de usta öğreticiler, kursiyerleri ve ev hanımları depremzedeler için bir araya geldi. Tek yürek olan kadınlar, depremzedeleri sıcak tutacak kyı afetler dikmeye başladı

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler yürekleri sızlattı. Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken, Edirneli ev hanımları da ellerinde bulunan ve esnaftan topladıkları kumaşlarla pijama, atkı-bere eldiven gibi sıcak tutacak kıyafetler dikmeye başladı. İmece usulü çalışma yapan kadınlardan kimisi ölçüp biçiyor, kimisi makine başına oturup dikim yapıyor, kimisi ise ütüleyip paketlenmesine katkı sağlıyor. Genciyle yaşlısıyla depremzedeler için el ele veren Edirneliler; kıyafetten gıdaya, battaniyeden çocuk malzemelerine kadar birçok ihtiyacın karşılanmasına destek olurken, ev hanımları ise kurs merkezlerine giderek diktikleri kıyafetlerle destek olmaya çalışıyor. Kurs merkezinde dikim yapan Emel Ünat, yakınlarının deprem bölgesinde bulunduğunu ve çok üzgün olduklarını söyledi. Depremin ardından usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelerek depremzedelere gönüllü olarak destek olmak istediklerini belirten Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Süheyla Şora Demiran, kumaş hibe etmek isteyen esnafa çağrıda bulundu. Ev hanımı Filiz Kılıç, diktikleri kıyafetlerle bir parça da olsa yaralarının sarılmasına katkı sağlamak istediklerini belirtti. İHA

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