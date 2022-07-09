En sıcak Şanlıurfa en soğuk Erzurum

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık verilerini açıkladı. İstanbul, Antalya Elmalı, Mersin Mut, Çorum Osmancık çevrelerinde mevsim normallerinin altında ölçülen haziran sıcaklığı, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8 derece olurken, bu yılın haziran ayı sıcaklığı 22.4 derece ile uzun yılların 0.6 derece üzerinde ölçüldü. Haziran ayında en düşük sıcaklık 2.5 derece ile Erzurum'da, en yüksek ise 45.9 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi. 3 ilde yeni uç sıcaklık değerleri ölçüldü. Buna göre, termometreler 3 Haziran'da Yozgat'ta 33.4, 19 Haziran'da Şırnak merkezde 38.2 ve Cizre'de 45.8'i gösterdi.