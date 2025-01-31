En Yetenekli Çalışan Turkuvaz Medya’da

Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve etkinlik, iş dünyası, sanat, spor ve sosyal medyada üstün başarıyı kutlayarak yenilikçiliğin ve yaratıcılığın önemini vurgulamayı, genç yetenekleri desteklemeyi ve iş birliği fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan Kristal Marmara Ödül Töreni 30 Ocak tarihinde Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından seçimlerin gerçekleştiği Kristal Marmara Ödülleri'nde, adayların başvuru dosyaları titizlikle incelenerek, belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapıldı. İş dünyası, sosyal medya ve sanat ve spor dallarında kazananların belirlendiği Kristal Marmara Ödülleri gecesi başarı öyküleriyle ilham veren genç girişimcileri, profesyonelleri, kurumları ve sanatçıları ağırladı.

Kristal Marmara Ödül Töreninde Turkuvaz Medya İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Ekibi, grubumuz adına "Yılın En Çok Eşsiz ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Sağlayan Şirket" ödülünü almaya hak kazandı.

Turkuvaz Medya İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Müdürü Tuğçe Uluekmekçi ödül takdim edilirken "Herhalde en kalabalık ekip olarak biz buradayız çünkü bu ödülü tek başıma gelip alamazdım, bu ödülü almamızdaki en büyük emek arkadaşlarımın emeği, bu güzel ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz, hepinize çok teşekkür ediyoruz. İşe alım yapmak aslında insanların hayatına birebir dokunmak demek, umarım bir gün hepinizin hayatına dokunmuş oluruz." şeklinde konuştu. Ödül hakkında duygularını ifade eden Uluekmekçi; "Turkuvaz Medya olarak Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Kristal Marmara Ödül Töreni'nde "Yılın En Çok Eşsiz ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Sağlayan Şirket" ödülünü almaktan mutluluk duyuyoruz. Belirtmeliyim ki; bu ödülümüz bizi çok gururlandıran bir ödül oldu.

Yetenek yönetimi uygulamaları, bir organizasyonun en değerli varlıkları olan çalışanlarının en etkili şekilde kullanılmasını sağlar. Çalışanları doğru işlere yerleştirmek, yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak ve organizasyonun genel başarısına katkıda bulunmalarını sağlamak ancak etkili bir yetenek yönetimi stratejisi ile mümkündür. Bir kurumu rakiplerinden ayıran en başlıca özellik, personelinin kalitesi ve yetenekleridir. Çalışanların şirketlerin büyümesinde ve başarılarında oynadığı önemli rolü düşündüğümüzde, işveren olarak onların sahip olduğu yeteneği etkili bir şekilde nasıl geliştireceğimiz İnsan Kaynaklarının en önemli gündemlerinden bir tanesidir. Bu başlıkta almış olduğumuz ödül bizler için çok anlamlı ve kıymetli.

Ayrıca bu ödülü ülkemizin en prestijli eğitim kurumlarından bir tanesi olan Marmara Üniversitesi'nin İşletme Kulübü organizasyonunda gerçekleşen 'Kristal Marmara Ödül Töreni' vesilesi ile almak ayrı bir gurur kaynağımız oldu. Ülkemize uzun yıllardır yetkin bireyler kazandıran, özgün ve başarılı programları ile topluma büyük katkılar sağlayan Marmara Üniversitesi ve İşletme Kulübü'nün itibarlı çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.