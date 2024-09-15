En zor veda

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'nda 11 yaşındaki Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken fenalaşarak düştü. Kaymak'a ilk müdahaleyi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya yaptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kaymak'ın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Kaymak, hayata döndürülemedi. Kaymak için Yukarı Pazar Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazede anne Ayşe ile baba Rıfat Kaymak ile kardeşlerinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kaymak'ın cenazesi, öğle vakti Alkılınan namazın ardından Kavaklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi kurum idaresi ile uzman personel tarafından Kaymak ailesinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerine psikolojik destek hizmeti sağlandığı belirtildi.