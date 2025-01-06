Allah'ın (cc.) bir kavmi helak etmesi, o kavmin Allah'ın (cc.) emirlerine karşı gelmesi, peygamberleri yalanlaması ve büyük günahlar işlemesi sonucunda gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'de, geçmişteki bazı kavimlerin bu sebeplerle helak edildiği anlatılır. Bu olaylar, insanlara ibret olması ve doğru yolda kalmaları için bir öğüttür. Enam Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da inkarcıların azapla cezalandırılacağından bahsetmektedir.

Enam Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Kişi, günahlarının affedilmesini ve Allah'ın (cc.) rahmetine nail olmayı istiyorsa Enam Suresi'ni düzenli olarak okumalıdır. Enam Suresi 10-11-12. ayetinin okunuşu ise şu şekildedir:

10. Ayet: "Ve lekad istuhziye bi rusulin min kablike fehâka billezîne sehirû minhum mâ kânû bihî yestehziûn."

11. Ayet: "Kul sîrû fi'l-ardi summe'nzû keyfe kâne âkıbetu'l-mükezzibîn."

12. Ayet: "Kul limen mâ fi's-semâvâti ve'l-ard? Kul lillâh. Ketebe alâ nefsihî'r-rahmeh. Le-yecmeannekum ilâ yevmi'l-kıyâmeti lâ raybe fîh. Ellezîne hasserû enfusehum fehum lâ yu'minûn."

Okunuşları verilen bu ayetlerde, peygamberlerle alay edenlerin başlarına alay ettikleri şeyden daha beterinin geldiği ve Allah'ın (cc.) azabıyla cezalandırıldıkları bildirilmiştir.

Enam Suresi 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

Resulullah (sav.)'in hadislerine göre, Enam Suresi'ni okuyan kişiye, Allah (cc.) azametiyle rahmetini neşreder ve bu surenin indirilişinde hazır bulunan yetmiş bin melek, surenin ayetlerinin sayısınca gece-gündüz Allah Teala'dan mağfiret dilerler. Öte yandan, Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak indirildiği için bu dilden okumak çok daha faziletlidir. Enam Suresi 10-11-12. ayet Arapça yazılışı ise şu şekilde gösterilir:





Allah'ın (cc.) kelamını en saf haliyle okumak ve sevap kazanmak isteyenler için Enam Suresi 10-11-12. ayet Arapça yazılışı yukarıda verilmiştir.

Enam Suresi 10-11-12. Ayet Türkçe Anlamı

Peygamberleri hor görenleri ve hakikate sırt çevirenleri bekleyen azaplı sondan bahseden Enam Suresi 10-11-12. ayetin Türkçe meali şöyle yapılabilir:

(10) "Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları şey (azap) kuşatıvermişti."

(11) "De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (hakikati) yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!"

(12) "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" diye sor. De ki: "Allah'ındır. O, kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi, gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır." Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar."

Enam Suresi'nin 10. ayetinde; Peygamber Efendimiz'den (sav.) önceki peygamberlerle de alay edildiğini ve sonunda bu alay edenlerin, alaya aldıkları azapla kuşatıldığını belirtir. Bu, Allah'ın (cc.) adaletini ve peygamberlere karşı yapılan saygısızlığın cezasız kalmayacağını vurgular. 11. ayette; insanlara, yeryüzünde dolaşarak hakikati yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakmalarını söyler. Bu ayet, geçmiş kavimlerin helak edilmesi gibi örneklerle insanlara ibret olması için bir uyarıdır. 12. ayette ise göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'a (cc.) ait olduğunu, Allah'ın (cc.) rahmeti üzerine yazdığını ve kıyamet gününde insanları mutlaka toplayacağını belirtir. Kendilerini ziyan edenlerin, inanmayanların, bu gerçeği kabul etmediklerini söyler.