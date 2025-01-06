Kur'an-ı Kerim, müşriklere doğru yolu gösteren ve onları sapkınlıktan kurtaran kutsal bir kitaptır. Allah'ın (cc.) rehberliği olmadan, insanların hakikati öğrenmeleri ve ahlaki değerlere sahip olmaları ise imkansızdır. Kur'an, insana doğru yolu gösteren bir rehberdir ve o olmadan insanlar manevi anlamda karanlıktadır. Enam Suresi 154-155-156. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde, Kur'an'ın önemine vurgu yapıldığı görülür.

Enam Suresi 154-155-156. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi olan Enam Suresi, pek çok önemli konuyu ele alır. Tevhid inancı, peygamberler, ahiret hayatı, iman ve inkar ile doğru yol değindiği başlıca hususlardır. Enam Suresi'nin 154-155-156. ayetinin okunuşu ise şu şekildedir:

154. Ayet: "Summe âteynâ mûsâ'l-kitâbe temâmen ale'llezî ahsene ve tafsîlen li külli şey'in ve hüden ve rahmeten leallehüm bi likâi rabbihim yu'minûn."

155. Ayet: "Ve hâzâ kitâbün enzelnâhü mübârekün fettebiûhü vettekû lealleküm turhamûn."

156. Ayet: "En tekûlû innemâ ünzile'l-kitâbü alâ tâifeteyni min kablinâ ve in kunnâ an dirâsetihim leğâfilîn."

Yukarıda okunuşları verilen Enam Suresi 154-155-156. ayette, Hz. Musa'ya (as.) indirilen kitaptan bahsedilmekte ve Kur'an'ın neden indirildiği açıklanmaktadır.

Enam Suresi 154-155-156. Ayet Arapça Yazılışı

Allah'ın (cc.) dilediği gibi bir insan olmanın önemine vurgu yapan ve Kur'an'a uymanın gerekliliğinden bahseden Enam Suresi 154-155-156. ayet Arapça yazılışı aşağıda gösterildiği gibidir:





Bu Arapça ayetlerde, Arapların kendilerinden önce gelen kavimlere indirilen kitaplara inanmaması ve putlara tapması nedeniyle Kur'an-ı Kerim'in indirildiği açıklanmıştır.

Enam Suresi 154-155-156. Ayet Türkçe Anlamı

Allah'ın Hz. Musa'ya (as.) ve Hz. Muhammed'e (sas.) neden kutsal kitap indirdiğini açıklayan Enam Suresi 154-155-156. ayet Türkçe meali şu şekilde yapılır:

(154) "Sonra iyilik edenlere (nimetimizi) tamamlamak ve her şeyi açıklamak için, bir hidayet ve rahmet olmak üzere Mûsâ'ya kitabı indirdik ki rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar."

(155) "Bu (Kur'an) da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin."

(156) "Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi; biz ise onların okuduklarından tamamen habersiziz" demeyesiniz;"

154. ayette; Allah'ın (cc.), iyilik edenlere nimetini tamamlamak ve her şeyi açıklamak için Hz. Musa'ya (as.) kitabı indirdiği belirtilir. Bu kitap, bir hidayet ve rahmet kaynağıdır ve insanların rablerinin huzuruna varacaklarına inanmalarını sağlar. 155. ayette; Kur'an'ın Allah (cc.) tarafından indirilen mübarek bir kitap olduğu ve ona uymanın, günahtan korunmanın önemine değinilir. Bu şekilde Allah'ın (cc.) rahmetine nail olunabileceği hatırlatılır. Son olarak, 156. ayette ise insanların; "Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi; biz ise onların okuduklarından tamamen habersiziz" dememeleri için Kur'an'ın indirildiği açıklanır. Bu, Kur'an'ın evrensel bir rehber olduğunu ve tüm insanlara hitap ettiğini gösterir.