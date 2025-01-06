Ahirette her insan kendi yaptıklarından sorumlu olacaktır. Her birey, dünyada yaptığı iyi ve kötü amellerin hesabını verecektir. Hayırlı işler yapmış olan insanlar ödüllendirilecektir. Kötü amellerin hesabı ise tek tek sorulacak ve cezalandırılacaktır. Bu, Allah'ın (cc.) adaletinin bir gereğidir ve önünde sonunda tecelli edecektir. Enam Suresi 163-164-165. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bunu anlatmaktadır.

Enam Suresi 163-164-165. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak sevap kazanmak açısından çok mühimdir. Bunun için tecvid kurallarını öğrenmek ve düzenli olarak okumak gerekir. Enam Suresi'nin 163, 164 ve 165. ayetlerinin okunuşu ise şöyledir:

163. Ayet: "Lâ şerîke lehu ve bi zâlike umirtu ve ene evvelül muslimîn."

164. Ayet: "Kul e gayra Allâhi ebğî rabben ve huve rabbu kulli şey'in ve lâ teksi bu küllü nefsin illâ aleyhâ ve lâ teziru vâziretun vizra uhrâ summe ilâ rabbikum merciukum fe yunebbiukum bimâ kuntum fîhi tehtelifûn."

165. Ayet: "Ve huvellezî cealekum halâife'l ardı ve rafa'a ba'dakum fevka ba'din derecâtin li yebluvekum fî mâ âtâkum inne rabbeke serîu'l ıkâbi ve innehu le gafûrun rahîm."

Yukarıdaki ayetlerde, Allah'ın (cc.) tekliği ile imtihanın önemi ve gerekliliğinden bahsedilmektedir.

Enam Suresi 163-164-165. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 163-164-165. ayet Arapça yazılışını öğrenmek için aşağıdaki metin detaylı olarak incelenmelidir. Bu metni anlamak için ise mutlaka meali ve tefsiri okunmalıdır.





Bu ayetler, Allah Teala'dan başkasına kulluk edilmemesi gerektiği ve kurtuluşun yalnızca O'na iman etmekten geçtiği konusunda bir uyarı ve hatırlatmadır.

Enam Suresi 163-164-165. Ayet Türkçe Anlamı

Enam Suresi 163-164-165. ayetinde, Allah'ın (cc.) birliğinden, gazabından, merhametinden ve kullarının O'na karşı olan sorumluluklarından bahsedilir. Ayetlerin Türkçe mealleri ise şu şekilde yapılabilir:

(163) "O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben (hak dine) teslim olanların ilkiyim."

(164) "De ki: "Allah her şeyin rabbi iken ben O'ndan başka bir rab mi arayacağım?" Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir."

(165) "Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz rabbinin cezası çok çabuktur; yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur."

163. ayette; Allah'ın (cc.) ortağı olmadığı ve Peygamber'in (sas.) sadece Allah'a (cc.) teslim olduğu belirtilir. Bu, tevhid inancının iman açısından ne kadar önemli olduğunu altını çizer. 164. ayette; herkesin yaptıklarının sonucunu kendisinin taşıyacağı ve kimsenin başkasının günahını yüklenemeyeceği ifade edilir. Bu, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır ve her müminin üzerine düşeni kendisinin yapması gerektiğini hatırlatır. 165. ayette ise Allah'ın (cc.) insanları yeryüzünde halife kıldığı ve onlara farklı dereceler vererek imtihana soktuğu belirtilir. Bu yolla, onları çeşitli sınavlara sokar ve dener. Ek olarak, O'nun cezasının hızlı olduğu ve buna karşın, merhametinin ve rahmetinin de sonsuz olduğu vurgulanır.