En'am Suresi, Kur'an-ı Kerim'in derin anlamlar taşıyan surelerinden biridir. İnsanlığın evrensel sorunlarına değinir ve bireyin kendisiyle olan hesaplaşmasına ayna tutar. Suredeki ayetler, kişinin kendi eylemleriyle yüzleşmesini ve hakikate ne kadar sadık kaldığını sorgulamasını sağlar. Bu sure, insanın ahirette karşılaşacağı durumlara dikkat çeker. Enam Suresi 22-23-24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın bilgi ve hikmetle hareket ettiğinde karşılaşacağı huzurun habercisidir.

Enam Suresi 22-23-24. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu

22. Ayet: Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez'umun

23. Ayet: Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın

24. Ayet: Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun

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Enam Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

22. Ayet: Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede, ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?" diyeceğimiz günü hatırla.

23. Ayet: Sonunda onların manevraları, "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz (ona) ortak koşanlar değildik" demelerinden başka bir şey olmayacaktır.

24. Ayet: Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma ilahları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi?