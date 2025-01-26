Haberler Yaşam Haberleri Enam Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 26.1.2025 16:17 Son Güncelleme: 26.1.2025 16:17

Enam Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsanlığın yolculuğu, varoluşun başlangıcından bu yana inanç, arayış ve yüzleşme ile şekillenmiştir. Her dönemde insan, kendini ve çevresini sorgulamış, doğrularını bulmaya çalışmıştır. Ancak insanın bu arayışta karşılaşabileceği en büyük sınavlardan biri, hakikatin karşısında sergilediği tutumdur. Hakikatin yanında durmak, doğruyu söylemek ve kalbinin sesine sadık kalmak, herkesin başarabileceği bir şey değildir. Enam Suresi 22-23-24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı çok şey ifade eder.

Enam Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

En'am Suresi, Kur'an-ı Kerim'in derin anlamlar taşıyan surelerinden biridir. İnsanlığın evrensel sorunlarına değinir ve bireyin kendisiyle olan hesaplaşmasına ayna tutar. Suredeki ayetler, kişinin kendi eylemleriyle yüzleşmesini ve hakikate ne kadar sadık kaldığını sorgulamasını sağlar. Bu sure, insanın ahirette karşılaşacağı durumlara dikkat çeker. Enam Suresi 22-23-24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın bilgi ve hikmetle hareket ettiğinde karşılaşacağı huzurun habercisidir.

Enam Suresi 22-23-24. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu

22. Ayet: Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez'umun

23. Ayet: Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın

24. Ayet: Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun

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Enam Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

22. Ayet: Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede, ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?" diyeceğimiz günü hatırla.

23. Ayet: Sonunda onların manevraları, "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz (ona) ortak koşanlar değildik" demelerinden başka bir şey olmayacaktır.

24. Ayet: Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma ilahları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi?

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Enam Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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