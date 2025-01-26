Kur'an-ı Kerim'in sureleri, insanın bu karmaşık yolculuğunda bir rehberlik sunar. Enam Suresi, insanın toplumsal dinamiklerini ele alarak, hakikati görmenin ne denli önemli olduğunu vurgular. İsmini, Allah'ın insanlara sunduğu nimetlerden biri olan "en'am" (hayvanlar) kelimesinden alan bu sure, yaratılışın muhteşem düzenine ve insanın bu düzene karşı sorumluluğuna dikkat çeker. Enam Suresi 25-26-27. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireylere hem manevi hem de zihinsel bir güç kazandırır.

Enam Suresi 25-26-27. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu

25. Ayet: Ve minhüm mey yestemiu ileyk ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iy yerav külle ayetil la yü'minu biha hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın

26. Ayet: Ve hüm yenhevne anhü ve yen'evne anh ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun

27. Ayet: Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü'minın

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Enam Suresi 25-26-27. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

25. Ayet: İçlerinden, (Kur'an okurken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler, "Bu (Kur'an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil" derler.

26. Ayet: Onlar başkalarını ondan (Kur'an'dan) alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helak ediyorlar.

27. Ayet: Ateşin karşısında durdurulup da, "Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü'minlerden olsak" dedikleri vakit (hallerini) bir görsen!