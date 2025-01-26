Mekke döneminin baskı ve zorluklarla dolu atmosferinde inen bu ayetler, Müslümanlara hem manevi bir destek hem de inançlarını pekiştiren bir mesaj taşır. Özellikle Mekke'nin yoğun putperestlik kültüründe tevhid inancını hatırlatması, sureyi diğer surelerden ayrı bir yere koyar. Enam Suresi İslam davetinin temel taşlarından birini oluşturmuştur. Enam Suresi 49-50-51. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanların inançlarını koruyarak Allah'a yönelmeleri için bir hatırlatma niteliği taşımıştır.

Enam Suresi 49-50-51. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 49-50-51. Ayet Okunuşu

49. Ayet: Vellezıne kezzebu bi ayatina yemessühümül azabü bi ma kanu yefükun

50. Ayet: Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek in ettebiu illa ma yuha ileyy kul hel yestevil a'ma vel besıyr e fe la tetefekkerun

51. Ayet: Ve enzir bihillezıne yehafune ey yuhşeru ila rabbihim leyse lehüm min dunihı veliyyüv ve la şefıul leallehüm yettekun

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Enam Suresi 49-50-51. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

49. Ayet: Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır.

50. Ayet: De ki: "Ben size, 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size 'Ben bir meleğim' de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum." De ki: "Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?"

51. Ayet: Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rab'lerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur'an ile) uyar.