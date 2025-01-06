Enam Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

En'âm Suresi, Kur'an-ı Kerim'in altıncı suresidir. Daha çok tevhid, ahiret, vahiy gibi temel inanç esaslarını ele alır. En'âmSuresi 91-93. ayetler, Allah'ın vahyinin önemini, inkâr edenlerin tutumlarını ve peygamberlere vahyedilen kitapların insanlara rehberlik etme fonksiyonunu vurgular. Enam Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamıkısaca Allah'a iman etmenin ve O'nun mesajlarını gereği gibi anlamanın insan için en büyük saadet vesilesi olduğunu hatırlatır.

Enam Suresi 91-92-93. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu

91. Ayet: Ve ma kaderullahe hakka kadrihı iz kalu maenzelellahü ala beşerim min şey' kul men enzelel kitabellezıcae bihı musa nurav ve hüdel lin nasi tec'alunehu karatıysetübduneha ve tuhfune kesıra ve ullimtüm ma lem ta'lemuentüm ve la abaüküm kulillahü sümme zerhüm fı havdıhümyel'abun

92. Ayet: Ve haza kitabün enzelnahü mübarakümmüsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha vellezıne yü'minune bil ahırati yü'minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun

93. Ayet: Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey'üv ve men kale seanzilü misle ma enzelellah ve le v tera iziz zalimune fığameratil mevti vel melaiketü basitu eydıhim ahricuenfüseküm elyevme tüczevne azabel huni bi ma küntümtekulune alellahi ğayral hakkı ve küntüm an ayatihıtestekbirun

Enam Suresi 91-92-93. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

91. Ayet: Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü,"Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi" dediler. De ki: "Mûsâ'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; (kendisiyle) ne sizin, ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği Kitab'ı kim indirdi?" (Ey Muhammed!) "Allah" (indirdi) de, sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynayadursunlar.

92. Ayet: İşte bu (Kur'an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilahi kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke'yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler, ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.

93. Ayet: Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, "Bana vahyolundu" diyen, ya da "Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim" diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış, "Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, ve onun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız" diyecekleri zaman hallerini bir görsen!