Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın (cc.) gökleri ve yeri altı günde yarattığı belirtilir. Ayrıca, evrenin genişlemesi, yıldızlar, gezegenler ve gök cisimleri gibi konulara da değinilir. Bu ayetler, Allah'ın (cc.) kudretini ve yaratma gücünü kanıtlar niteliktedir. Dünyanın yaratılışı ve uzay hakkındaki ayetlerden oldukları için Enbiya Suresi 31-32-33. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı oldukça hayranlık uyandırıcıdır.

Enbiya Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi 31-32-33. ayetlerin okunuşunu merak edenler için aşağıda Türkçe okunuşları verilmiştir.

31. Ayet: "Ve cealnâ fîl ardı revâsiye en temîde bihim ve cealnâ fîhâ ficâcen subulen leallehum yehtedûn."

32. Ayet: "Ve cealnâs semâe sekfen mahfûzâh ve hum an âyâtihâ mu'ridûn."

33. Ayet: "Ve huvellezî halekalleyle vennehâre veş şemse vel kamere kullun fî felekin yesbehûn."

Bu ayetler, Allah'ın (cc.) yeryüzünü ve gökyüzünü nasıl yarattığını ve düzenlediğini anlatır.

Enbiya Suresi 31-32-33. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi'ni Arapçadan okumanın fazileti, imanı güçlendirmesi ve Allah'a (cc.) yakınlaştırmasıdır. Enbiya Suresi 31-32-33. ayet Arapça yazılışı ise şöyle gösterilir:

Yukarıda verilen Arapça ayetler, Enbiya Suresi 31-32-33. ayetleridir. Bu ayetlerde, yeryüzünün ve Dünya'nın nasıl yaratıldığından, uzaydan ve evrenden bahsetmektedir.

Enbiya Suresi 31-32-33. Ayet Türkçe Anlamı

Surelerin mealleri sayesinde Arapça bilmeyenler de ne anlama geldiğini öğrenebilir. Enbiya Suresi 31-32-33. ayet mealini merak edenler için açıklama şu şekilde:

(31) "Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik; kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık."

(32) "Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise, gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler."

(33) "O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir."

Allah'ın (cc.) yeryüzüne sağlam dağlar yerleştirerek insanların güvenliğini sağladığı ve yollar açarak insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olduğu belirtilmektedir. Gökyüzünün korunmuş bir tavan gibi yaratıldığı ve insanların bu büyük mucizeye rağmen Allah'ın (cc.) ayetlerine sırt çevirdiği belirtilmektedir. Allah'ın (cc.) geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yarattığı ve her birinin belirli bir yörüngede hareket ettiği ifade edilmektedir.