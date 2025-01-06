Hz.Muhammed (sav.) başta olmak üzere tüm peygamberlerin mücadele etmek zorunda kaldığı en önemli zorluk, inkarcıların Allah'ı (cc.) ve kendilerinin peygamberliklerini reddetmesidir. Onlar, peygamberliklerinden, mucizelerinden ve Allah'ın (cc.) kelamlarından bahsettiklerinde, akıl hastası ve büyücü olmakla suçlanarak aşağılanmışlardır. Enbiya Suresi 4-5-6. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bu konuyu ele almaktadır.

Enbiya Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu

Peygamberlerin kıssalarından ve Allah'a (cc.) iman etmenin öneminden bahseden Enbiya Suresi'nin 4-5-6. ayetlerinin okumak isteyen, ancak Arapça okumayı bilmeyenler için Türkçe okunuşları şöyledir:

4. Ayet: "Kâle rabbî ya'lemul kavle fîs semâi vel ardı ve huves semî'ul alîm."

5. Ayet: "Bel kâlû ezgâsü ahlâmin belifterâhu bel huve şâirun fel ye'tinâ bi âyetin kemâ ursilel evvelûn."

6. Ayet: "Mâ âmenet kablehum min karyetin ehleknâhâ e fehum yu'minûn."

Bu ayetler, peygamberlerin karşılaştığı zorlukları ve insanların inançsızlıklarını anlatır.

Enbiya Suresi 4-5-6. Ayet Arapça Yazılışı

Arapça Kur'an-ı Kerim okumayı sevenler veya öğrenmeye çalışanlar için Enbiya Suresi 4-5-6. ayetlerin Arapça yazılışları aşağıda gösterildiği gibidir:





Peygamberlerin, inanmayanlara karşı ne gibi durumlara düştüğünün kanıtı olan bu ayetler, onların ıslah edilemeyecek insanlar olmalarına vurgu yapar.

Enbiya Suresi 4-5-6. Ayet Türkçe Anlamı

Meallerini merak edenler için 4-5-6. ayetlerinin Türkçeleri şöyle ifade edilmektedir:

(4) "Peygamber dedi ki: "Benim rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O, hakkıyla işitendir, bilendir."

(5) "Hayır" dediler, "Bunlar karmakarışık düşlerdir; hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize, öncekilere gönderilenin benzeri bir mûcize getirsin."

(6) "Bunlardan önce helâk ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti; şimdi (aynı yolu tutan) bunlar mı iman edecekler?"

Bu ayetlerde, peygamberlerin mesajlarını reddeden ve onların söylediği sözleri hayal ürünü olarak nitelendiren inançsızların, akıbetlerinin umutsuzluğuna ve onlar için iyi bir yol izlenemeyeceğine dikkat çekilmektedir.