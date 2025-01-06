Allah'ın (cc.) gönderdiği peygamberlere inanmayanlar ve onların söylediklerine kulak tıkayanları, acıklı bir son beklediği Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Bu insanlar, peygamberlerin Allah'tan (cc.) aldıkları ve onlara ilettikleri mesajların yalan olduğuna inandıkları için cezaya çarptırılacaklardır. Enbiya Suresi 43-44-45. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bundan bahsettiği için mutlaka göz gezdirilmelidir.

Enbiya Suresi 43-44-45. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi'nin 43-44-45. ayetlerinin okunuşu nasıl sorusuna yanıt arayanlar için okunuşları şu şekilde ifade edilmektedir:

43. Ayet: "Em lehum âlihatun temne'uhum min dûnina lâ yestetî'ûne nasra enfusihim ve lâ hum minnâ yushabûn."

44. Ayet: "Bel metta'nâ hâulâi ve âbâehum hattâ tâle aleyhimul umru efelâ yeravne ennâ ne'tîl arda nenkusuha min atrâfihâ efahumul gâlibûn."

45. Ayet: "Qul innemâ unzirukum bil vahyi ve lâ yesme'us summud duâe izâ mâ yunzerûn."

Bu ayetler, Allah Teala'nın gücünü ve insanların O'na olan ihtiyaçlarını vurgular.

Enbiya Suresi 43-44-45. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an-ı Kerim'i ve surelerini indirildiği şekliyle okumak isteyenler için Enbiya Suresi 43-44-45. ayet Arapça yazılışı şöyle:





Yukarıdaki ayetlerde, Allah'a (cc.) iman etmeyenlerden, nankörlerden, vahiyle uyarılmalarına rağmen dikkate almayanlardan ve Allah'a (cc.) ortak koşanlardan bahsedilmektedir.

Enbiya Suresi 43-44-45. Ayet Türkçe Anlamı

Enbiya Suresi'nde nelerden bahsedildiğini anlamak için mealine bakmak gerekir. Bu, bir Müslümanın bilinçlenmesi ve aydınlaması açısından önemlidir. Allah'a (cc.) imanın öneminden, O'nun insanlara değil, insanların O'na muhtaç olduğu üzerinde durulur ve peygamberlerin yaşamlarından bazı kesitlere yer verilir. Enbiya Suresi 43-44-45. ayet Türkçe meali ise şöyle:

(43) "Yoksa kendilerini bize karşı savunacak birtakım ilâhları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler."

(44) "Oysa biz onları da atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu, ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı?"

(45) "De ki: "Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum." Fakat (vicdanı) sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar."

Yukarıda belirtilen ayetlerde sırasıyla şu noktalara değinilmiştir; Allah'tan (cc.) başka ilah edinenlerin, kendilerini Allah'a (cc.) karşı savunamayacakları ve Allah'ın (cc.) koruması olmadan hiçbir güçlerinin olmadığı belirtilir.

Allah'ın (cc.), insanları ve atalarını nimetlerle donattığı, ancak onların bu nimetleri görmezden geldiği ve Allah'ın (cc.) yeryüzündeki değişikliklerini fark etmedikleri vurgulanır. Bu ayet, insanların Allah Teala'nın kudretini ve yeryüzündeki değişiklikleri görmezden gelmemeleri gerektiğini hatırlatır.

Ek olarak, peygamberlerin, insanları sadece vahiy ile uyardığı, ancak vicdanı sağır olanların bu uyarıları duymadığı belirtilir. Bu ayet, insanların Allah'ın (cc.) mesajlarına açık olmalarını öğütler.