Allah'ın (cc.) sevdiği kulları ve aynı zamanda elçileri olan peygamberler, herkes gibi insandırlar. Sadece Allah'ın (cc.) izniyle mucizeler yaratabilirler. Bu, insanların onların seçilmiş kişi olduklarına inanmalarını sağlamak açısından önemlidir. Onlara inanmayanlar ise ağır bir gazaba uğrayarak helak olmuşlardır. Bunu hatırlamak için Enbiya Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okunmalıdır.

Enbiya Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

Mekke'de nüzul olan ve toplamda 112 ayetten oluşan Enbiya Suresi'nin 7-8-9. ayetlerinin okunuşu şöyle:

7. Ayet: "Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes'elû ehlez zikri in kuntum lâ ta'lemûn."

8. Ayet: "Ve mâ cealnâhum ceseden lâ ye'kulûnet taâme ve mâ kânû hâlidîn."

9. Ayet: "Summe sadaknâhumul va'de feencaynâhum ve men neşâu ve ehleknâl musrifîn."

Bu ayetler, peygamberlerin insan olduklarını ve mucizelerle desteklendiklerini vurgular.

Enbiya Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan okumaya çalışanlar veya halihazırda okuyabilenler için surelerin ve ayetlerin Arapçaları ilgi çekicidir. Enbiya Suresi 7-8-9. ayet Arapça yazılışı ise şudur:







Bu ayetler, peygamberlerin seçilmiş insan ve Allah'ın (cc.) kulu olduklarını vurgular.

Enbiya Suresi 7-8-9. Ayet Türkçe Anlamı

Enbiya Suresi'nin 7-8-9. ayetin anlamını araştıranlar için Türkçe mealleri şu şekilde:







(7) "Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik; eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun."

(8) "Onları yiyip içmez bir beden kılmadık, ölümsüz de değillerdir."

(9) "Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece, hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik; haddi aşanları ise helâk ettik."

Bu ayetlerde, peygamberlerin de herkes gibi insan oldukları, Allah (cc.) tarafından kurtarıldıkları ve onlara uymayanların ise helak edildikleri bildirilmiştir.