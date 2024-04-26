Enbiya Suresi 87. Ayet Okunuşu - Enbiya Suresi’nin 87. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Kur'an'daki her sure gibi, Enbiya Suresi de insanlara hem manevi hem de ahlaki açıdan rehberlik etmektedir. İnsanlığın birlikte yaşayabileceği, sevgi, saygı ve adil bir dünya için peygamberlerin örneklerini takip etmek çağrısı, bu surede de vurgulanır. Enbiya Suresi 87. ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali insanların onlara daha yakın hissetmelerine ve onların hayatlarından dersler çıkarmalarına olanak tanır. Bu kapsamda Enbiya Suresi'nin 87. Ayeti Arapça yazılışı ile ele alınmalıdır.

Enbiya Suresi 87. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi 87. Ayet Okunuşu

Veżâ-nnûni iżżehebe muġâdiben fezanne en len nakdira 'aleyhi fenâdâ fî-zzulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine-zzâlimîn(e).

Enbiya Suresi 87. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Zünnûn'u (Yûnus) da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti.

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Enbiya Suresi 87. Ayet Tefsiri

Zünnûn, Yûnus peygamberin lakabıdır. Balık tarafından yutulduğu için kendisine Zünnûn lakabı verildiği söylenir. Putlara tapan Ninevâ (Ninova) halkını tevhid dinine davet etmekle görevlendirilmiş olan Hz. Yûnus, halkı uzun süre dine davet etmesine rağmen kendisine çok az kimse iman etmişti. Bu durum karşısında ümidini yitiren Yûnus, kavmine kızmış, onların başına gelecek bir musibetten kendisini kurtarmak için gemiye binip şehirden uzaklaşmıştır. Bindiği gemi, yükünün fazla olması sebebiyle batmaya yüz tutunca geminin yükünü hafifletmek üzere çekilen kura neticesinde denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur. İşte Yûnus'un karanlıklar içinde yaptığı duadan maksat bu balığın karnında iken yaptığı duadır. Yüce Allah Yûnus'un duasını kabul ederek onu bu sıkıntıdan kurtarmış, balık onu hasta bir halde açık bir yere bırakmıştır; Yûnus iyileştikten sonra tekrar kavmine dönmüştür. Kendilerinden ümit keserek terkettiği kavmi ise, sonunda gerçeği görerek putperestliği bırakmışlar, tövbe edip Allah'ın birliği inancına döndükleri için azaptan kurtulmuşlardır.

Başka bir rivayete göre Hz. Yûnus kavmine, inanmadıkları takdirde bir azaba uğrayacaklarını bildirmiş, ancak onlar tövbe edip imana geldikleri için bu azap tahakkuk etmemiştir. Onların imana geldiklerinden habersiz olan Yûnus, belirttiği azabın vaktinde gerçekleşmediğini görünce kendisinin alay konusu olacağını düşünerek kızgın bir halde kavminden ayrılıp gitmiştir (Yûnus ve kavmi hakkında daha fazla bilgi için bk. Yûnus 10/98; Sâffât 37/139-148; Kitâb-ı Mukaddes, Yûnus, 1/1; 4/11).