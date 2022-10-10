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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Endişeli bekleyiş

DHA
Endişeli bekleyiş
Kocaeli Kandıra'ya bağlı Bağırganlı'da Özcan Binay ve Mesut K. sabah saatlerinde balık avlamak için tekne ile denize açıldı. Tekne alabora olurken, Mesut K. ve Özcan Binay suya düştü. Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılırken, Özcan Binay ise denizde kayboldu. Hastaneye kaldırılan Mesut K. tedavi altına alındı. Mesut K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Özcan Binay'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ediyor.

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