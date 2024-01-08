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Giriş Tarihi: 8.1.2024 14:05 Son Güncelleme: 8.1.2024 14:26

Endonezyalı üniversite öğrencisi basketbol oynarken hayatını kaybetti

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan Endonezyalı Kemas Raditya Rahman (19), arkadaşlarıyla basketbol oynarken bir anda fenalaştı. Astım hastası olan Endonezyalı genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Endonezyalı üniversite öğrencisi basketbol oynarken hayatını kaybetti

Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü bu yıl kazanan ve hazırlık okuyan Endonezyalı Kemas Raditya Rahman, arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynamak için Recep Tayip Erdoğan Millet Bahçesi'ne gitti.

Burada bir süre basketbol oynayan Kemas Raditya Rahman, biranda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk muayenede şuurunu kaybettiği belirlenen öğrenci ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede kalbi duran ve bir daha çalıştırılamayan Kemas Raditya Rahman hayatını kaybetti. Kemas Raditya Rahman'ın ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan öğrenci arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Öte yandan Endonezya'nın Ankara büyükelçiliği de Kemas Raditya Rahman'ın ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

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Endonezyalı üniversite öğrencisi basketbol oynarken hayatını kaybetti
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