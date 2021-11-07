Enduro heyecanı sona erdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro Şampiyonası ve Türkiye ATV Şampiyonası'nın 3. Ayak yarışları Fethiye ilçesindeki Esenköy Yarış Parkuru'nda düzenlendi.

Türkiye Şampiyonası 6 Kasım Cumartesi günü Kültür Merkezi Salonu'ndaki brifing ve ardından Beş Kaza Meydanı'nda saat 13:00'da magazin startı ile başladı. Şampiyona daha sonra Esenköy Yarış Parkuru'nda sıralama yarışıyla devam etti. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye Yarışı, 7 Kasım Pazar günü saat 10:00'da start aldı. Şampiyonada seyirci etabından sonra; insan - doğa mücadelesinin en görkemli örneklerinin sergileneceği zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de atv yarışları kıyasıya devam etti. Ekstrem Etabı, motosiklet severlere unutulmaz anlar yaşattı. Endurocular üstün performanslarıyla Fethiye yarışına renk kattı. Son derecek keyifli olan yarışlar ödül töreniyle sona erdi. Yarılarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.