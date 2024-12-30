Enerjide “gar, gış, gıyamet” mücadelesi: SABAH, kesintisiz enerji mücadelesini yerinde takip etti

Türkiye'nin doğusunda konumlanan Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da 2.2 milyon vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren ARAS EDAŞ, bulunduğu coğrafyadaki zorlu iklim koşullarına uyum sağlamak için sürekli olarak personeline eğitimler veriyor. Saha ekipleri zorlu iklim koşullarına karşı kütük taşıyarak, ata binerek, denge sağlamak amacıyla direk üzerinde voleybol oynayarak hazırlanırken, dağın zirvesindeki enerji nakil hatlarındaki bir arızanın onarımını SABAH yerinde takip etti.

KAR MOTORLARI VE PALETLİ ARAÇ KULLANIYORLAR

Dağın zirvesindeki enerji nakil hattında meydana gelen arızayı gidermek için kar motoru ve paletli araç kullanarak zirveye çıkan ekipler, burada tüm teknik donanıma sahip ekipmanları aracılığıyla direklere tırmanarak arızayı giderdi. Kış boyunca her gün bu tür arızalarla başa çıkmak zorunda kalan ekipler arasında kadın teknisyenler de yer alıyor. Arıza onarım ekipleri iş güvenliğinden ödün vermemek adına her bakım-onarım faaliyeti öncesinde takım liderlerini arayarak görüntülü olarak onların direktif ve komutasında hareket ederek, kaza riskini minimuma indiriyor.

HARİTALAMAYA İHA ÇÖZÜMÜ

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı zorlu coğrafi koşullarla da birleşince dağların zirvesindeki enerji nakil hatlarına ulaşım ve bunların haritalandırılmasında son teknolojiden yararlanılıyor. Trinity F9 model insansız hava aracı (İHA) ile enerji nakil hatları için haritalar oluşturuluyor. Oluşturulan bu haritalar aynı zamanda Harita Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı ile paylaşılarak katma değer artırılıyor. 1.2 milyon TL değere sahip olan İHA ile bugüne kadar 1200 kilometre enerji nakil hattı haritalandırılırken, İHA'nın kamera sistemi ile yerdeki bir tavuğun dahi rahatlıkla tespit edilebildiği kaydedildi. ARAS EDAŞ bünyesinde ayrıca 10 drone ile hat bakımı için tellerdeki sorunlar ve direk eğilmelerinin kontrol edildiği ifade edildi.

ARAS EDAŞ MÜDÜRÜ AKBAŞ: 11 YILDA 32 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK

ARAS Elektrik Dağıtım AŞ'nin Genel Müdürü Fikret Akbaş, zorlu iklim koşullarının yaşandığı bir coğrafyada enerji arzı ve sürekliliğini sağlamak için 11 yılda 32 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını anlattı. 2025'te ise 4 milyar TL'lik daha yatırım yapacaklarını anlatan Akbaş, "Bölgemizde biz 3G mücadelesi veriyoruz. Burada bölge halkının deyimiyle gar, gış, gıyamet yaşanıyor. Ancak yılmadan, yorulmadan kesintisiz enerji için sürekli olarak sahada bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla doğunun ışığı daha çok parlayacak" diye konuştu.

Kurdukları uzaktan izleme ve kontrol sistemi (SCADA), kesinti yönetim sistemi (OMS), güç hattı haberleşme sistemi (PLC) ve çözüm merkezi gibi uygulamalarla son teknolojiden faydalandıklarını anlatan Akbaş, teknolojiden faydalanarak bölgede daha önce yüzde 44 olan kayıp-kaçak oranını yüzde 14'e düşürdüklerini bildirdi.

Akbaş ayrıca elektrik dağıtım şirketleri arasında bir ilk olan yeni iletişim platformu ARİMER Aras İletişim Merkezi ile yönetici ile müşteriyi doğrudan buluşturduklarını kaydetti.

İLK TESCİLLİ ELEKTRİK MÜZESİ

Aras EDAŞ, insanlık tarihinde dönüm noktası olan elektriğin keşif hikayesini ve Türkiye'deki elektrik şebekesinin gelişimini anlatan müze kurdu.

Elektriğin geniş kitlelere tanıtılması ve kullanımının teşvik edilmesi amacıyla kurum binasında açılan müzede, 1930'lu yıllardan itibaren elektrik alanında geliştirilen malzeme ve cihazlar sergileniyor.

Sayaçlardan kablo test araçlarına, trafolardan elektrik kumpaslarına birçok eserin yer aldığı müze, Türkiye'nin elektrik tarihini anlatıyor.