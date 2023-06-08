Enes Merdivan cinayetinde karar: 25 yıl hapis!

Tutuksuz yargılanan N.K. ise duruşmada yer almadı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. İ.S.Ç. savunmasında, İ.E.M'nin yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleşti, tüfeği denemeye gitmiştik" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık İ.S.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. N.K. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.