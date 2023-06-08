Enes Merdivan cinayetinde karar: 25 yıl hapis!

Zonguldak Devrek'te Enes Merdivan, 28 Ağustos 2021'de kayıplara karıştı. 2 gün sonra ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada gencin, İ.S.Ç. tarafından aralarındaki husumet nedeniyle silahla öldürüldüğü ve cesedinin ormana bırakıldığı anlaşıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Oğuzhan köyündeki ormanlık alanda 30 Ağustos 2021'de İ.E.M'nin (19) cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan İ.S.Ç. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz yargılanan N.K. ise duruşmada yer almadı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. İ.S.Ç. savunmasında, İ.E.M'nin yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleşti, tüfeği denemeye gitmiştik" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık İ.S.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. N.K. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.