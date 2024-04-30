Enfal Suresi 63. Ayet Okunuşu - Enfal Suresi’nin 63. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Oldukça önemli konulardan bahseden Enfal Suresi okunuşu, müminler tarafından bilinmelidir. Ayrıca Enfal Suresi Türkçe anlamı ve meali de anlanılanı uygulamak için Müslümanlar tarafından takip edilmelidir. Enfal suresi; inananların birbirleri ile iyi geçinmesi, yüce Allah'ın ve peygamberimiz Hz. Muhammed sav efendimizin emirlerini yerine getirebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu sebeptendir ki; Müslümanlar'ın bu sureyi okuyup kavraması gereklidir.

Enfal Suresi 63. Ayet Arapça Yazılışı

Enfal Suresi 63. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in sekizinci suresi olarak karşımıza çıkan Enfal Suresi; elde edilen ganimetlerin nasıl, ne şekilde ve kimlere pay edileceği hakkındadır. Bunun da yanı sıra, Müslümanlar'ın birbirleri ile iyi ve huzurlu geçinmesi; Allah'ın ve peygamberin emirlerine uymaları gerektiği konularını da işlemektedir.

Enfal Suresi 63. ayeti okunuşu şu şekildedir;

''Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm(hakîmun).''

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Enfal Suresi 63. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Enfal suresi 63. ayeti Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir;

''Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir.''

Diyanet İşleri Başkanlığı, 62 ve 63. ayetlerin mealini birlikte vermiştir;

"Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve mü'minlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."