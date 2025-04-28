Enfeksiyon şüphesiyle gitti erken teşhis hayat kurtardı

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası altın döküm ustası Serdar Aydın (46), geçtiğimiz yıl artan ağrı ve idrar yolundaki yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. İdrar yollarında enfeksiyon olduğundan şüphelenen Aydın gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı. Yapılan ileri düzey görüntüleme işlemlerinde tesadüfen Aydın'ın sol böbreğinde kötü huylu tümör olduğu saptandı. Kanser olduğunu ve bir böbreğinin alınması gerektiğini öğrenince yıkılan adam, hastane hastane dolarak şifa aradı. Son çare olarak başvurduğu Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Aslan, robotik cerrahi ile tümörü çıkarıp Aydın'ın bir böbreğinden olmasının önüne geçti. Tek böbrekle yaşamaktan kutulan Aydın, büyük sevinç yaşadı.