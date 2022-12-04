SON DAKİKA

TÜİK, her ayın ilk haftasında enflasyon oranlarını açıklıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere gelirleri etkileyecek Kasım ayı enflasyon oranı TÜFE için duyuruda bulunacak. Peki, 2022 TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, TEFE-TÜFE belli oldu mu?
KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu
anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,
bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?
Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.