Enflasyon oranı için kritik gün geldi çattı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Mayıs enflasyon oranı verisi için kritik gün geldi çattı. Bu veri, gerek emekli zammı gerekse kira artış oranı gibi birçok konuda önem arz ediyor. Milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden bu yana "2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Açıklama her ay olduğu gibi yarın saatler 10.00'ı gösterdiğinde gelecek. İşte Mayıs ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı açıklaması ve detaylar...