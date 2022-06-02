Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı için kritik gün geldi çattı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?
Giriş Tarihi: 2.6.2022 12:42 Son Güncelleme: 2.6.2022 12:42

Enflasyon oranı için kritik gün geldi çattı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Enflasyon oranı için kritik gün geldi çattı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması ülke genelinde şimdiden gündem maddelerinin başında geliyor. Konuyla ilgili yapılan beklenti anketlerinde ekonomistlerin ortalama beklentisi 5,49 oldu. Kira artış oranından emekli memur zammına kadar birçok ücreti de yakından ilgilendiren bu açıklamayla ilgili olarak "2022 TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay TÜFE yıllık %69,97, aylık ise %7,25 gerçekleşmişti. Peki, 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte tüm detaylar...

Mayıs enflasyon oranı verisi için kritik gün geldi çattı. Bu veri, gerek emekli zammı gerekse kira artış oranı gibi birçok konuda önem arz ediyor. Milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden bu yana "2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Açıklama her ay olduğu gibi yarın saatler 10.00'ı gösterdiğinde gelecek. İşte Mayıs ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı açıklaması ve detaylar...

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97

Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK

4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU

Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.

Enflasyon oranı 2022 Mayıs ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon ne zaman açıklanır, beklentiler ne?

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyon oranı için kritik gün geldi çattı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA