ENFLASYON ORANI KASIM 2025 YÜZDE KAÇ? Zamda 5. veri! TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklandı!

Tüketici fiyatları ve ekonomik göstergeleri yakından izleyen vatandaşlar için enflasyon verileri büyük önem taşıyor. TÜİK, her ay önceden belirlenen takvime göre enflasyon oranlarını yayımlıyor; bu veriler, hem ekonomik kararlar hem de kira zamlarının hesaplanmasında temel rehber niteliği taşıyor. Peki, 2025 Aralık ayına ait enflasyon rakamları ne oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların maaşına etki edecek kasıma yı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 yıllık yüzde 31,07 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Ekim ayında 12 aylık ortalamalara bakıldığında, tüketici fiyatları %37,15, yurt içi üretici fiyatları ise %25,49 oranında arttı.
Aylık bazda TÜFE %2,55, Yİ-ÜFE ise %1,63 yükseliş gösterdi.
Geçen yılın Aralık ayına göre TÜFE %28,63, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32,87 artış kaydetti.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2024'e göre %25,67, geçen yılın Ekim ayına göre %27 değer kazandı.
Böylece, TÜFE yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Bu endeks, Kasım 2021'de %21,31 olarak kaydedilmişti.