Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2025 Ekim ayı enflasyon beklentisi

Tüketici fiyatları ve ekonomik göstergeleri yakından izleyen vatandaşlar için enflasyon oranları büyük önem arz ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay belirlenen tarihlerde enflasyon verilerini yayımlıyor; bu rakamlar, yalnızca ekonomik planlamalar için değil, aynı zamanda kira artışları ve bütçe düzenlemeleri açısından da belirleyici oluyor. Peki, 2025 Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Enflasyon rakamları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz ay belli olmuştu.
Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklandı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.