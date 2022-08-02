Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Temmuz ayı 2022 TEFE TÜFE Enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK’te!

Temmuz ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK'te! Ağustos ayının gelmesiyle beraber ülke genelinde açıklanacak bu veri merakla bekleniyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarındaki zamlar ile beraber kira artış oranı da bu veriyle belirleniyor. Ancak son alınan kararda kira artışlarında fahiş fiyatlara karşı sabitleme kararı alınmıştı. Peki, Temmuz ayı 2022 TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte enflasyon oranı ile ilgili detaylar ve gelişmeler...