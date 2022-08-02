Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Temmuz ayı 2022 TEFE TÜFE Enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK’te!

Temmuz ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK'te! Ağustos ayının gelmesiyle beraber ülke genelinde açıklanacak bu veri merakla bekleniyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarındaki zamlar ile beraber kira artış oranı da bu veriyle belirleniyor. Ancak son alınan kararda kira artışlarında fahiş fiyatlara karşı sabitleme kararı alınmıştı. Peki, Temmuz ayı 2022 TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte enflasyon oranı ile ilgili detaylar ve gelişmeler...
2022 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon rakamları 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
Öncesinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da belli oldu!
İşte, 2022 temmuz enflasyon beklentisi…
ENFLASYON BEKLENTİSİ TEMMUZ 2022 İÇİN BELLİ OLDU!
Reel ve finansal sektör temsilcisi; 48 piyasa katılımcısı tarafından yanıtlanan sorular neticesinde beklenti sonuçları belli oldu:
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.