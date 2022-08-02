TÜİK 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı verisi için nefesler tutuldu. Her ay olduğu gibi TÜİK tarafından duyurulan bu veri birçok ücretteki artış ve düşüşü de belirliyor. Hal böyleyken ise "Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda Piyasa Katılımcıları Anketi, ile beklentiler de duyuruldu. İşte Temmuz ayı enflasyon oranı verisine dair tüm detaylar...