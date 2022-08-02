TÜİK 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı verisi için nefesler tutuldu. Her ay olduğu gibi TÜİK tarafından duyurulan bu veri birçok ücretteki artış ve düşüşü de belirliyor. Hal böyleyken ise "Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda Piyasa Katılımcıları Anketi, ile beklentiler de duyuruldu. İşte Temmuz ayı enflasyon oranı verisine dair tüm detaylar...
ENFLASYON ORANI TEMMUZ 2022 NE ZAMAN – SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon verisi 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
Öncesinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da belli oldu!
İşte, bu ayki enflasyon oranı beklentisi…
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?
Reel ve finansal sektör temsilcisi; 48 piyasa katılımcısı tarafından yanıtlanan sorular neticesinde beklenti sonuçları belli oldu:
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.