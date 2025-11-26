Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti nedir? TÜİK verileri ile enflasyon oranı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 26.11.2025 18:28

Milyonlarca vatandaşın, memurun ve emeklinin zam oranlarını doğrudan etkileyecek olan kritik Kasım 2025 enflasyon (TÜFE) rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veri, memur ve emeklilerin Ocak 2026 zammında alacağı enflasyon farkını büyük ölçüde belirleyecek. Piyasa anketleri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri, Kasım ayı enflasyon beklentisine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, Kasım 2025 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.

Ekonominin en kritik göstergelerinden biri olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, her ayın başında büyük bir dikkatle takip ediliyor. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar, enflasyon farkına göre belirlendiği için, Kasım 2025 verisi, Ocak 2026 zammının netleşmesi yolunda kilit bir adım teşkil ediyor. İlk dört aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon verileri zaten açıklanmış durumda. Şimdi gözler, son iki aydan biri olan Kasım ayı enflasyon oranına çevrildi.

KASIM 2025 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk iş günü kamuoyuyla paylaşıyor.

Kasım 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklanacak.

TÜİK tarafından yapılan duyurular genellikle saat 10:00'da yayımlanmaktadır.

Bu veri, Temmuz-Aralık 2025 dönemi 6 aylık enflasyon verilerinin beşinci parçası olacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası kasım ayına ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı.

Geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonraki enflasyona ilişkin beklentileri 0.23 puan artmış. Yüzde 23.49'a çıkmış. Reel sektörün beklentilerinde 0.60 puanlık kısmi bir azalma var. Kasım ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri yüzde 35.70. Hane halkının beklentisi ise 2.15 puan azalarak yüzde 52.24'e gerilemiş.

SON ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25

