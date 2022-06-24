Enflasyon verisi oranı 2022 ne olur, ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TEFE TÜFE Enflasyon verisi beklenti anketi sonuçlandı!

2022 Haziran ayı enflasyon verisi netleşiyor. Emekli ve memur zamlarında belirleyici olan bu rakamla ilgili olarak detaylar son dönemde araştırma konusu haline geliyor ki Merkez Bankası da 50 ekonomistin katılımı ile beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Hal böyleyken ise "Haziran enflasyon oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. 2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak. İşte beklentiler ve detaylar...