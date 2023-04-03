Engel tanımayan eğitim aşkı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Şit (57) ve Zeynep Yalman (57) çiftinin en küçük çocukları Muhammet, doğuştan fiziksel engelli. Defalarca hastanelerde tedavi gören Muhammet, yaklaşık 10 ameliyat geçirdi. Fiziksel engeli nedeniyle okula gidemeyen Muhammet'e, tam 6 yıldır evlerine gelen öğretmen Muhammed Batı ders veriyor. Muhammet'in hayatı öğretmen Muhammed Batı ile tanışmasıyla değişti. İlkokul birinci sınıftan beri dersleri Batı ile birlikte yapan, bugün ise 6'ncı sınıfa giden Muhammet, derslerindeki başarısıyla göz dolduruyor.Muhammet'in eğitimi için gösterdiği çabayla dikkat çeken ve kendisine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzaladığı bir teşekkür belgesi verilen ücretli öğretmen Muhammed Batı, haftanın 4 günü ilçe merkezinden yaklaşık 40 kilometre yol kat ederek gelip Muhammet'e ders veriyor. Bunun kendisini hiç yormadığını söyleyen Batı, "Muhammet ile 6 yıldır birlikteyiz. Artık ağabey-kardeş gibi olduk. Birbirimize hediyeler alıyor, oyunlar oynuyoruz. O çok zeki bir çocuk. Yaşıtlarına göre her şeyi çok çabuk kavrayıp, öğreniyor. Ben buraya gelirken çok mutlu oluyorum. O da benimleyken mutlu oluyor. Karda, kışta, haftasonları bile gelip ders yapıyorum. Tüm bilgimi Muhammet ile paylaşıyorum. Ben inanıyorum ki çok başarılı bir insan olacak" dedi.Öğretmeninin geleceği güne iple çeken Muhammet ise başarılı olmak için var gücüyle mücadele ediyor. Takdirle geçen Muhammet'in hayali doktor olmak. Muhammet, "Ömrümü hastanelerde geçirdim. Bu nedenle doktor olmayı çok istiyorum. Doktor olabilirsem insanlara şifa dağıtmak, onları iyileştirmek için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.