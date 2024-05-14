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Giriş Tarihi: 14.5.2024 13:11

‘Engeller’ Bakırköy Adliyesi’ndeki anlamlı etkinlikle aşıldı

Bakırköy Adliyesi’nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Adliyede görevli engelli personelin taleplerinin dinlendiği organizasyonda sohbetler edildi, etkinlik sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.

ARZU KAYA ARZU KAYA
‘Engeller’ Bakırköy Adliyesi’ndeki anlamlı etkinlikle aşıldı

Bakırköy Adliyesi, canla başla mücadele eden engellilerin de yanında oldu. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Bakırköy Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin yürütülmesinde görevli engelli yargı personeli için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

SICAK VE SAMİMİ BİR ETKİNLİK

Bakırköy Adliyesi Fuaye Salonu'ndaki programa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile idari işler müdürleri de katıldı. Sohbetlerin edildiği etkinlik sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Organizasyonda, engelli personel taleplerini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim'e anlattı. Günün anısına takdim edilen hediyelerin ardından program sona erdi.

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‘Engeller’ Bakırköy Adliyesi’ndeki anlamlı etkinlikle aşıldı
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