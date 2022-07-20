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Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:33 Son Güncelleme: 20.7.2022 13:05

Engeller ona hiç bir şey ifade etmiyor

Doğduğu gün geçirdiği menenjit hastalığı yüzünden engelli bir birey olarak dünyaya adımını atan Yılmaz Yıldırım’ı kendi engeli dahil önüne çıkan hiçbir engel durduramadı. Hayata güzel yanlarından bakarak yaşama dört elle sarılıp çalışan Yıldırım, küçük yaşta başladığı iş hayatında şimdi 5 gence istihdam sağlıyor.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Engeller ona hiç bir şey ifade etmiyor

Hataylı bedensel engelli Yılmaz Yıldırım'ın hayat hikayesi bir çok engelliye ilham kaynağı olacak cinsten. Doğumdan sonra geçirdiği menenjit hastalığı yüzünden bedensel Engelli olan Yıldırım'ı önüne çıkan hiçbir engel yıldırmadı. Yaşama güzel yanlarından bakarak hayata dört elle yapışan Yıldırım'ın doğduğu andan itibaren başladığı hayat hikayesinin dönüm noktası ilkokul 3. sınıfta gittiği bakkalın ailesinin borçlarını ödememesi yüzünden kendisine ekmek vermemesiyle başladı. "Bu olay benim hayatımda dönüm noktası oldu" diyen Yıldırım, "Hep yaşamın insanı eğittiğine inandım. Bakkalda yaşadığım olay, hayatımın mihenk taşlarından biri oldu" dedi.

YAŞAMIN ERKEN DURAĞI BENİ BÖYLE BULDU

Daha 10 yaşındayken, o gün evinden aldığı baskülle Atatürk parkında çalışmaya başladığını belirten 51 yaşındaki Yıldırım, "Hep yaşamın eğitimine inandım böylece. İlkokul üçüncü sınıfta yaşadığım bu olay hayatımı bambaşka bir boyuta taşıdı. İnsanları tartıp onlara kilolarını söyleyerek para kazanmaya başladım. Tek amacım aile bütçeme katkı vermekti. Atatürk parkında başlayan hayat serüvenime 1983 yılında gazete dağıtıcılığı yaparak devam ettim. 1991 yılına kadar gazete dağıtıcılığı yaptım. 38 yıl koca bir ömür… Yaşamın erken durağı beni böyle buldu ve ben de ona seve seve katıldım."

TÜRKİYE ÇAPINDA ORGANİZATÖRLÜK YAPTI

"Yerel gazetelerde dağıtıcı olarak çalıştığım yıllarda, organizatörlük dikkatimi çekti ve organizatör olmaya karar verdim. Engelli vücuduma rağmen, önüme çıkan engelleri teker teker aştım. İlk organize ettiğim konser Ahmet Kaya konseri oldu. Site sinemasında yaptığım ilk konser organizatörlüğümü Türkiye çapına yaydım. Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Ankara Gaziantep, Diyarbakır ve Karadeniz'de konserler düzenledim. 1981 yılında 10 yaşında başlayan Hayat mücadelemi, şimdi mücadeleye başladığım yerde Atatürk parkında kurduğum Harf Kitap ve sohbet evinde sürdürüyorum" dedi.

ENGELLİLERİN SESİ OLMAK İSTEDİ

Yaşamı boyunca karşılaştığı engelleri birer birer aşan bedensel engelli Yılmaz Yıldırım, hayat mücadelesine başladığı Antakya Atatürk Parkında 2010 yılından bu yana Harf Kitap ve Sohbet evinde sürdürüyor. İşyerinde 5 gence istihdam sağlayan Yılmaz,başta Antakya Engelliler Derneği olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. 2019 yılında Engellilerin sesi olabilmek için siyasete atılan Yılmaz Defne Belediye Meclis üyeliği aday adayı oldu. Siyasete sadece bedensel engellilerin sesi olmak için girmek istediğini belirten Yılmaz, " Ama bazı nedenlerden dolayı bu isteğim gerçekleşmedi. Yaşam büyütüldükçe güzel. Yaşam engelleri kaldırdıkça ulaşılır. Ben buna inanıyorum" diyen Yılmaz, Harf Kitap ve Sohbet evinde insanların yaşamına dokunarak örnek duruşuyla tüm engellilere örnek olarak yaşamını sürdürüyor.

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Engeller ona hiç bir şey ifade etmiyor
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