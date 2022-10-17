Engelleri aştı, kendi işinin patronu oldu

İstanbul Başakşehir'de yaşayan Haluk Tokat (43), 'engel' tanımayan yaşamıyla hayranlık uyandırıyor. Sakarya'da 7 kardeşli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tokat, 5 yaşındayken babasını sonra da annesini toprağa verdi. Adana'ya göç eden Tokat, küçük yaşlarda bağlamayla tanıştı. Bağlama imalatçılığı yapmaya başladı ancak 2001'de yaşanan ekonomik krizin ardından kepenk indirdi. Daha sonra yüksek gerilim hattında çalışmaya başladı.Bir süre sonra sevdiği kadınla nişanlandı ve evlenmek için gün saymaya başladı. 2009'un Şubat ayında elektrik direğinde akıma kapılarak iki kolunu birden kaybetti. Nişanlısı başta olmak üzere etrafındaki herkes onu birer birer yalnız bıraktı. 30 yaşındayken hayata yeniden başlama kararı aldı ve İstanbul'da çırak olarak girdiği lokantanın kısa sürede sahibi oldu. Ancak yine başarılı olamadı. Lokantanın iflas etmesiyle tüm maddi birikimini kaybetti. Boynuna taktığı çantayla kapı kapı dolaşarak çerez satmaya başladı. Tüm zorluklara rağmen Tokat, 81 ilde internet üzerinden çerez satışı yapan bir işletme kurdu. "Engel tanımayan lezzetler" sloganıyla hizmet veren Tokat, aynı zamanda evden dışarı çıkamamış yürüme engellileri işletmesinde istihdam ederek, engelli vatandaşların umudu oldu.İşletmesinde engellileri istihdam eden Tokat, engelleri nasıl aştığını SABAH'a anlattı.Tokat, "13 yıl önce Adana'da bir arızayı düzeltmek için direğe çıktım. 1.5 metrede yüksek gerilime yakalandım. 'Doktorlara kollarımı kesmeyin. Nişanlımı çok seviyorum' dedim. 10 saatlik ameliyatın ardından kollarım yoktu. Hastaneden çıktıktan sonra kardeşlerimde kaldım. Yemeğim önüme geliyor, üstüm değişiyor. İnsanlara bazen ağır gelebiliyorsunuz. Kız kardeşimin tek bir lafı üzerine kendimi dışarı attım ve kendime yeni bir hayat kurdum. İyi ki o lafı duydum. Ben, ibret olmak için hayatıma 30 yaşından sonra devam etme kararı aldım. Arkadaşımın desteğiyle önce kalem sattım. Baktım olmuyor İstanbul'a geldim. Boynumda çantayla günde 20 km yol yürüyerek çerez sattım. İşlerim iyi gitti. Bir lokantaya ortak oldum. Sonra devraldım. Nasip olmadı, bütün yaptığım yatırımı kaybettim. Yine yılmadım. Çünkü her şey Rabbim'in nimetidir. Belki de ahiret yolunda beni, çok güzel bir köşk bekliyor" diye konuştu.81ilde çerez satışı yapan bir işletme kurduğunu belirten Tokat, "İş yerinde paketlemede hiç dışarı çıkmamış yürüme engelli arkadaşlarım çalışıyor. Benim amacım engelli arkadaşların hayatlarına dokunmak. Onlar için daha çok çalışıyorum. İçine kapanmış fiziksel engelli arkadaşlarım, hiçbir zaman yılmayın. Bunlar bizim hep imtihanımız. Ben, ibret olmak için hayatıma 30 yaşından sonra devam etmeye karar verdim" dedi.