Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Engelleri ‘kulaç atarak’ aşıyorlar
Giriş Tarihi: 7.11.2021

Engelleri ‘kulaç atarak’ aşıyorlar

Engelleri ‘kulaç atarak’ aşıyorlar
DÜZCE'DE down sendromlu çocuklar, hayata geçirilen proje sayesinde yüzme eğitimi alarak hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eylül ayında down sendromlu çocuklara yönelik "Kulaçla Engelleri Aşıyoruz Projesi" uygulanmaya başladı. Proje kapsamında, Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü yüzme havuzuna gelen, 7 ila 10 yaşlarındaki 6 down sendromlu çocuk, uzman eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. Haftada 3 gün ikişerli gruplar halinde yüzme havuzunda ders alan çocuklar, hem yüzme öğreniyor hem de suda eğlenceli zaman geçiriyor. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelleri ‘kulaç atarak’ aşıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA