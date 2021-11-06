Engelleri ‘kulaç atarak’ aşıyorlar

DÜZCE
'DE down sendromlu çocuklar, hayata geçirilen proje sayesinde yüzme eğitimi alarak hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından eylül ayında down sendromlu çocuklara yönelik "Kulaçla Engelleri Aşıyoruz Projesi" uygulanmaya başladı. Proje kapsamında, Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü
yüzme havuzuna gelen, 7 ila 10 yaşlarındaki 6 down sendromlu çocuk, uzman eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. Haftada 3 gün ikişerli gruplar halinde yüzme havuzunda ders alan çocuklar, hem yüzme öğreniyor hem de suda eğlenceli zaman geçiriyor. AA