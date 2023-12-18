Engelleri yaptığı derecelerle aşıyor

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işitme ve konuşma engelli İsmail Yakıcı spor alanlarında ki başarılarının yanında çizmiş olduğu resimler ile de ressamlığını da öne plana çıkarmış Erzincan ve kurumunu çeşitli platformlarda takdir ile karşılanan başarılara imza attı.

Eğitim hayatına Erzincan Geçit ilkokulunda başlayan ve ardından Erzurum Yakutiye Dede Korkut İşitme engelliler okulunda 8. Sınıftan mezun oldu. Lise eğitimini ise Trabzon Çamlık İşitme engelliler ilkokul-ortaokul ve Özel Eğitim Meslek lisesinde yatılı olarak başarılı bir şekilde tamamladı.

RESİM ÖĞRETMENİM KEŞFETTİ

İsmail Yakıcı 2015 yılında Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde 4-D sürekli işçi kadrosunda göreve başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Yakıcı'nın eşi kendi gibi işitme ve konuşma engelli olmasına rağmen çocuklarında herhangi bir engellilik bulunmuyor.Kurumunda çalışkanlığı ile ön plana çıkan İsmail Yakıcı, en büyük desteği abisinden alıyor. Resim merakına Erzurum Yakutiye Dede Korkut İşitme engelliler okulunda resim öğretmeninin kendisini keşfetmesinin ardından sürekli farklı resimler çizerek kendisini geliştiriyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi ile birlikte çizdiği resmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzincan ziyaretinde hediye etmesi ve ardından birçok bakan, Vali ve Milletvekili resimleri ile Gazzeli Kadınlar, 100 yaş üstü yaşlılar, İstanbul resimleri ile adını duyuruyor.

HEDEFİNİN 2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA ALTIN MADALYA

Spor alanında da birçok başarıya imza atan madalya ve ödül kazanan Atıcılık avcılık federasyonu milli takım sporcusu olan İsmail Yakıcı hedefinin 2024 Paris olimpiyatlarında altın madalya alarak Türkiye'yi Erzincan'ı ve kurumunu başarı ile temsil etmek.

RESİM SERGİSİNE CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET ETMEK İSTİYORUM

İsmail Yakıcı en büyük hayalinin de büyük bir resim sergisi açmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmek olduğunu ifade ediyor. Çalışmaları ve başarıları ile her zaman gururlandığını ifade eden Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Serdar Demirci, İsmail Yakıcı gibi çalışkanlığının yanında başarılı bir personele sahip olmanın gururunu yaşadığını belirtti.