Engelli annesi boğazı kesilmiş halde bulundu

Eskişehir'de 2 engelli çocuk annesi Safiye Yarbil (70), evde, boğazı kesilmiş halde bulundu. Odunpazarı ilçesinde dün 11.00 sıralarında 3 katlı binanın 1'inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y., iddiaya göre, amcasının evine giderek birlikte yaşadığı annesi Safiye Yarbil'in yerde hareketsiz yattığını söyledi. Eve gelen yakınları, Safiye Yarbil'i, boğazından bıçakla yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken U.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken eşinin vefat ettiği bildirilen Safiye Yarbil'in diğer oğlunun da engelli bakımevinde yaşadığı belirtildi.